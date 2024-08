Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Schwerpunktkontrolle zum Schulstart - Sicher Rad- und Pedelecfahren im Kreis Viersen

Kreis Viersen (ots)

Unfälle passieren nicht, sie haben immer eine Ursache. Und eine der Hauptunfallursachen - auch im Kreis Viersen - sind Fehler beim Abbiegen. Nicht verwunderlich, dass bei den gestrigen Schwerpunktkontrollen im Kreisgebiet genau wegen dieses Fehlers die meisten Autofahrenden verwarnt wurden. Die Einsatzkräfte sprachen 17 Verwarnungen aus. Wegen Vorfahrtsverstößen wurden weitere 10 Verwarnungen ausgesprochen. Insgesamt ahndeten die Einsatzkräfte 36 Verstöße von Autofahrerinnen und Autofahrern. Aber auch ein falsches Verhalten von Radfahrerinnen und Radfahrer führt zu Unfällen. Aktuell liegt die Quote bei Unfällen mit Verletzten hier bei etwa 30 Prozent. Deshalb kontrollierten die Einsatzkräfte gestern auch das Verhalten von Radfahrenden. Die häufigsten der 16 ausgesprochenen Verwarnungen waren wegen der falschen Radwegbenutzung. Die Bilanz der Kontrolle ist positiv: Insgesamt ahndeten die Einsatzkräfte zwischen 06.00 und 14.00 Uhr 52 Verstöße. Jeder, der am Straßenverkehr teilnimmt, trägt durch sein Verhalten zur Sicherheit bei. Deshalb beherzigen Sie immer die Grundregel: Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Wer am Verkehr teilnimmt hat sich so zu verhalten, dass kein Anderer geschädigt, gefährdet oder mehr, als nach den Umständen unvermeidbar, behindert oder belästigt wird - so steht es in der Straßenverkehrsordnung. In diesem Sinne wüschen wir Ihnen ein schönes Wochenende. /wg (693)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell