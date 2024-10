Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Jugendliche sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart - Mühlhausen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Samstag (19.10.2024) eine 15-Jährige in der Aldinger Straße sexuell belästigt. Die Jugendliche war gegen 16.50 Uhr auf dem Weg von der Bushaltestelle Mühlhausen nach Hause, als der Mann sie plötzlich umarmte und ihr an den Po griff. Der Unbekannte ist ca. 20 Jahre alt, schlank und 180 cm groß. Er hatte schwarze kurze Haare und einen schwarzen Oberlippenbart. Er trug einen grünen Pullover und eine graue Hose. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

