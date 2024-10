Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Duo erhält Vielzahl an Strafanzeigen

Halle (Saale) (ots)

Am Freitag, den 25. Oktober 2024 informierten Mitarbeiter der DB Sicherheit gegen 22:00 Uhr das Bundespolizeirevier Halle (Saale) über zwei Personen, welche zuvor in einem Lebensmittelgeschäft im Hauptbahnhof Halle (Saale) Waren entwendet, ohne diese zuvor zu bezahlen und ein Produkt mit einem niedrigeren Preisetikett versehen hatten, mit dem Ziel, den regulären Geldbetrag dafür nicht entrichten zu müssen. Verständigte Beamte waren kurze Zeit später zur Sachverhaltsaufnahme vor Ort. Die 33-jährige Tatverdächtige war verbal aggressiv und gestikulierte wild. Die Deutsche beleidigte die Einsatzkräfte wiederholt mit in der Ehre verletzenden Worten und bedrohte sie. Zudem folgten weitere Drohungen ihrerseits in Richtung der Mitarbeiterin jenes Lebensmittelgeschäftes. Sie beleidigte die 21-jährige aus Marokko stammende Frau aufgrund ihrer Herkunft. Die Frau erhält Strafanzeigen wegen des versuchten Betruges, Beleidigung, Bedrohung, Volksverhetzung sowie wegen Hausfriedensbruchs. Ihr 45-jähriger, deutscher Begleiter bekommt Anzeigen wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs.

