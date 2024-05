Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mülltonnenbrand - Haben Sie Hinweise?

Viersen-Süchteln (ots)

In der Nacht zu Sonntag brannten um 00:15 Uhr auf der Düsseldorfer Straße in Süchteln zwei Mülltonnen. Ein Zeuge klingelte beim Eigentümer, um mitzuteilen, dass er den Brand entdeckt hatte. Der Eigentümer löschte daraufhin selbstständig den Brand und informierte die Polizei. Beide Abfalltonnen waren durch das Feuer komplett zerschmolzen. Da die Polizei nicht ausschließen kann, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde, werden Zeuginnen und Zeugen gesucht. Falls Sie Hinweise haben, rufen Sie bitte die 02162/377-0 an. /jk (442)

