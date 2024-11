Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Whatsappbetrüger machen Beute, Unfallflucht

Aalen (ots)

Remshalden: Whatsappbetrüger machen Beute

Betrüger gaben sich gegenüber einer Seniorin aus Remshalden auf Whatsapp als das Kind der Frau aus. Anschließend konnten Sie die Dame dazu überzeugen einen vierstelligen Geldbetrag an ein Konto zu überweisen. Die Polizei warnt vor der Betrugsmasche und rät dazu fremden Nummern nicht blind zu vertrauen. Vergewissern Sie sich bei Ihren Angehörigen, ob diese tatsächlich eine neue Mobilfunknummer haben, rufen Sie an oder fragen Sie persönlich nach.

Winnenden: Unfallflucht

Am Dienstag zwischen 11:50 Uhr und 12:25 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen geparkten BMW auf dem Parkplatz einer Halle in der Wiesenstraße. Dabei verursachte er Sachschaden in bislang unbekannter Höhe und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell