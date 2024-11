Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Körperverletzung, Unfallflucht, Einbruchsversuch

Aalen (ots)

Murrhardt: Körperverletzung

Am Dienstagabend, gegen 21:00 Uhr kam es in der Hauptstraße zwischen zwei 21-jährigen Frauen zu einem Streit. Das Streitgespräch gipfelte in einer körperlichen Auseinandersetzung, in der die eine junge Frau der anderen an den Haaren zog und ihren Kopf gegen eine Wand schlug. Dabei wurde das Opfer leicht verletzt. Das Polizeirevier Backnang führt die weiteren Ermittlungen.

Leutenbach: Unfallflucht - Weinreben beschädigt

Das Polizeirevier Winnenden sucht Zeugen zu einer Unfallflucht in den Weinbergen im Gewann "Himmelreich". Dort verlor zwischen Samstag 12:00 Uhr und Dienstag 14:00 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte in den Weinberg. Dabei wurden mehrere Weinreben und Metallpfosten in Höhe von etwa 200 Euro beschädigt. Das Polizeirevier Winnenden führt die Ermittlungen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 07195 6940 entgegen.

Fellbach-Oeffingen: Einbruchsversuch

Unbekannte Täter versuchten am Dienstag zwischen 09:00 Uhr und 12:30 Uhr in eine Wohnung in der Frisonistraße einzubrechen. Dazu versuchten sie gewaltsam über die Terrassentür einzudringen. Hier entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Die unbekannten Täter gelangten nicht ins Wohnungsinnere. Der Polizeiposten Kernen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07151 41798.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell