Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall, Verpuffung, Freilaufende Rinder

Aalen (ots)

Fellbach: Unfall

Ein 10-jähriges Mädchen befuhr am Mittwoch, gegen 08:20 Uhr mit ihrem Fahrrad den Feldweg zwischen der Erbastraße und der Hohenackerstraße. Als das Mädchen einen PKW hinter sich bemerkte, hielt sie am Wegesrand an, um das Auto vorbeifahren zu lassen. Dabei streifte der PKW den Fahrradkorb und brachte das Rad und das Kind zu Fall. Die 10-Jährige verletzte sich dabei leicht. Der unbekannte Autofahrer fuhr ohne anzuhalten weiter. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Kontaktaufnahme von Zeugen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben und Angaben zum Unfallverursacher machen können. Das Polizeirevier Fellbach ist unter der Telefonnummer 0711 57720 erreichbar.

Fellbach: Verpuffung

Am Mittwoch kam es gegen 08:25 Uhr in der Königstraße zu einer Verpuffung. Ein 45-jähriger Mann wollte seinen Gasofen einschalten, als es dabei zu einer Stichflamme kam, die den Mann leicht im Gesicht verletzte. Zu einem offenen Brandgeschehen kam es nicht. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Fellbach.

Aspach: Freilaufende Rinder

Am Mittwochmorgen gegen 08:45 Uhr wurden der Polizei mehrere Rinder gemeldet, die freilaufend in der Nähe der Bundesstraße B 328 unterwegs waren. Eine Polizeistreife wurde zur Absicherung entsandt. Zusammen mit dem Eigentümer der Tiere, konnten diese zurück in den umzäunten Bereich geführt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell