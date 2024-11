Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brände, Einbrüche und Einbruchsversuche, Unfall und Unfallfluchten, Holzdiebstahl, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Waiblingen: Koffer angezündet

Am Mittwochnachmittag, gegen 13:40 Uhr setzte ein 43-jähriger Mann seinen Koffer in einem Zimmer in der Straße Innerer Weidach in Brand. Bevor sich das Feuer ausbreiten konnte, wurde es durch Mitbewohner gelöscht. Der 43-Jährige befand sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation und wurde in eine Fachklinik gebracht. Das Polizeirevier Waiblingen führt die weiteren Ermittlungen.

Waiblingen: Wohnung durchwühlt

Unbekannte Täter hebelten am Mittwoch zwischen 17:10 und 18:55 Uhr ein Fenster einer Wohnung im Hausweinberg auf und erlangten so Zutritt. In der Wohnung durchwühlten sie Zimmer und Schränke. Offenbar entwendeten die Einbrecher nichts. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07151 9500

Winnenden: Einbruch

Am Mittwoch in der Zeit von 07:00 Uhr und 20:00 Uhr gelangten unbekannte Täter vermutlich durch die nur ins Schoss gezogene Eingangstür in eine Wohnung in der Elisabeth-Selbert-Straße. Dort durchsuchten die Täter alle Zimmer und Schränke. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 07195 6940.

Winnenden: Einbruchsversuch

In der Zeit von Freitag, 15.11. bis Mittwoch, 14:45 Uhr versuchten unbekannte Täter die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße gewaltsam zu öffnen, was jedoch misslang. An der Tür entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Hinweise erbittet das Polizeirevier Winnenden unter Tel. 07195 6940.

Winnenden-Schelmenholz: Herbeiführen einer Brandgefahr

Bereits am Dienstag, gegen 16:00 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in einem Waldgrundstück am Ortsrand, im Bereich Steinhäusle, gerufen. Dort hatten Unbekannte Holzstämme entzündet, die zu einer Art Unterschlupf zusammengestellt waren. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf weitere Waldbereiche verhindern. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Winnenden führt die Ermittlungen und bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Personen in der Nähe beobachtet haben, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 07195 6940.

Rudersberg: Unfallflucht

Am Dienstag, in der Zeit zwischen 07:20 und 13:45 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen SKODA, der in der Friedrich-Ebert-Straße geparkt war. Vermutlich beim Rangieren wurde die vordere linke Fahrzeugseite des SKODA stark eingedrückt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Hinweise zum unbekannten Unfallverursacher erbittet das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040.

Backnang: Fahrzeug beschädigt

Auf einem Parkplatz eines Elektronikfachhandels in der Stuttgarter Straße wurde am Dienstag zwischen 8:15 Uhr und 16:00 Uhr ein Fahrzeug des Hersteller Mini beschädigt. Mutmaßlich wurde durch einen unbekannten Verursacher die Fahrertür des abgestellten Pkw getroffen. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt, jedoch sucht das Polizeirevier Backnang nach Zeugen, welche den Vorgang beobachtet haben und Hinweise unter der Rufnummer 07191 9090 geben können.

Aspach - Allmersbach am Weinberg: Rundholz aus Wald geklaut

In einem Waldgebiet in Richtung Hochstraße kurz nach Kurzach und Siebersbach wurde zwischen Donnerstag und Montag 15:30 Uhr mehrere Meter Rundholz in einem Wert von über 1.000 Euro entwendet. Das Holz war auf einem Polder gelagert und wurde vermutlich mittels eines Kranfahrzeugs auf einen Lkw geladen. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 07191 9090 beim Polizeirevier Backnang zu melden.

Fellbach: Unfall beim Rangieren

Bei einem Rangiervorgang wurde am Mittwochnachmittag gegen 15:40 Uhr ein Fahrzeug des Hersteller Nissans durch eine 33-jährige Daimler-Benz-Fahrerin beschädigt. Diese fuhr ca. einen Meter rückwärts und touchierte hierbei das Fahrzeug einer 60-Jährigen. Dadurch entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden der in einer Höhe von ca. 6.000 Euro geschätzt wird.

Fellbach - Schmiden: Einbruch in Wohnung

Am Mittwoch wurde zwischen 17:10 Uhr und 19:30 Uhr in ein Wohnhaus in der Freiligrathstraße eingebrochen. Durch das gewaltsame Öffnen einer Terrassentüre konnten die Einbrecher in die Räumlichkeiten gelangen. Sie begaben sich anschließend wohl gezielt in das Schlafzimmer und durchsuchten dort mehrere Schränke und Schubladen. Nachdem sie ihre Beute, Schmuck und Uhren, im Wert von mehreren zehntausend Euro zusammen hatten, verließen die Einbrecher die Wohnung erneut über die Terrassentüre. Insgesamt entstand zudem ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Fellbach unter 0711 57720 zu melden.

Kernen - Rommelshausen: Glasscheibe einer Bushaltestelle zerstört

An einer Bushaltestelle in Fahrtrichtung Stetten wurde in der Hangweide eine Glasscheibe am Mittwoch zerstört. Hierdurch entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro, weshalb das Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711 57720 um Hinweise zu dem Vorfall bittet.

Kernen - Rommelshausen: Einbruch in Tankstelle

In der Donnerstagnacht gegen 2:55 Uhr wurde in der Karlstraße die Hintertüre einer Tankstelle gewaltsam geöffnet. Anschließend gelangen drei bislang Unbekannte in die Verkaufsräumlichkeiten der Tankstelle und gingen gezielt hinter den Tresen. Dort entwendeten sie mehrere Kartons mit Tabakwaren und packten diese in ein grünes Laken. Anschließend verließen die drei dunkel gekleideten Männer die Tankstelle. Alle drei sollen maskiert gewesen sein und Handschuhe getragen haben. Zwei der Personen trugen rote Arbeitsschuhe. Das Diebesgut wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 mit dem Polizeirevier Fellbach in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell