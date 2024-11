Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Fahrzeugbrand - PKW-Aufbruch - Unfallflucht - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Von Bus angefahren-Fahrer und Zeugen gesucht

Eine 30-Jährige wurde am Mittwoch gegen 13:45 Uhr beim Überqueren der Fahrbahn am ZOB von einem Bus erfasst. Die Frau, die ihr einjähriges Kind auf dem Arm hielt, stürzte in Folge. Der Busfahrer stieg daraufhin aus und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden der Frau, welche angab, dass alles in Ordnung sei. Anschließend setzte der Busfahrer seine Fahrt fort. Die 30-Jährige sowie ihr Kind klagten im Nachgang über Schmerzen und suchten ein Krankenhaus auf. Der Busfahrer sowie weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich zur Klärung des Geschehens beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Westhausen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag, zwischen 16:30 Uhr und 17 Uhr, in der Baiershofener Straße einen BMW, welcher dort auf einem Discounter Parkplatz abgestellt war. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Westhausen unter 07363/919040.

Abtsgmünd: Vorfahrt missachtet - 20000 Euro Schaden

Zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch ereignet hat. Gegen 12:25 Uhr befuhr ein 25-Jähriger mit seinem Citroen die L1072 vom Hammerschmiedesee kommend. Beim Überqueren der Kreuzung übersah er eine, auf der L1073 von Adelmannsfelden in Richtung Abtsgmünd fahrende, 41-Jährige BMW-Fahrerin. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge.

Lorch: PKW-Aufbruch

Zwischen 6:50 Uhr und 20:10 Uhr wurde am Mittwoch an einem Opel, welcher auf einem Parkplatz in der Wilhelmstraße abgestellt war, die Scheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen. Anschließend durchwühlte der Unbekannte eine im PKW befindliche Tasche. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeugbrand

Am Mittwoch gegen 14.15 Uhr kam es in der Moltkestraße zu einem Fahrzeugbrand. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes im Motorraum kam es zu dem Brand des Citroen. Das Feuer konnte mithilfe eines Feuerlöschers gelöscht werden.

Schwäbisch Gmünd: Fahrradfahrer angefahren

Beim Anfahren touchierte am Mittwoch gegen 13 Uhr eine 47-jährige Seat-Fahrerin im Kreuzungsbereich der Mörikestraße einen von rechts kommenden 12-Jährigen Fahrrad-Fahrer. Dieser wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Ellwangen: LKW beschädigt

Ein 25-Jähriger parkte am Mittwoch gegen 7:15 Uhr seinen LKW an der Tank-und Rastanlage der A7 zwischen der Anschlussstelle Ellwangen und der Anschlussstelle Dinkelsbühl/Fichtenau. Als er gegen 21 Uhr einen Kontrollgang um seinen LKW tätigte, stellte er einen Schaden in Höhe von rund 2500 Euro fest.

Zeugen werden gebeten sich beim Verkehrsdienst Kirchberg/Jagst unter 07904/94260 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell