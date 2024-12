POL-HI: Zeugenaufruf nach Diebstählen von Werkzeugen und Kupferkabeln

Hildesheim (ots) - Sarstedt (jb) - Eine unbekannte Person hat am 13.12.2024 zwischen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr eine 15-jährige Sarstedterin bestohlen. Diese befand sich während dieser Zeit auf dem Sarstedter Weihnachtsmarkt in der Steinstraße. Ihr Samsung Smartphone hatte sie in der Beintasche ihrer Cargo-Hose gesteckt. Später bemerkte sie den Verlust. Hinweise erbittet die Polizei in Sarstedt unter 05066/9850 Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hildesheim ...

