POL-EL: Meppen - Unfall auf Bundesstraße

Meppen (ots)

Am Sonntag kam es auf der Lingener Straße in Meppen zu einem Verkehrsunfall. Ein mit vier Personen besetzter Dacia war gegen 20.14 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Lingen unterwegs. Dabei übersah der 42-jährige Fahrer des Dacia an einer dortigen Kreuzung die rot anzeigende Ampel. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Kia eines 31-Jährigen, der die Industriestraße in Richtung Nödike befuhr. Im weiteren Verlauf touchierte der Dacia eine Blitzeranlage sowie den VW eines 25-Jährigen. Der Fahrer des Dacia sowie seine 15-jährige Mitfahrerin und sein 15-jähriger Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die 46-jährige Beifahrerin im Dacia erlitt schwere Verletzungen. Der Fahrer des Kia wurde ebenfalls leicht verletzt. Seine 30-jährige Beifahrerin wurde schwer und sein 6-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Die weiteren Insassen im Kia, vier Kinder im Alter von 0 bis 9 Jahren blieben unverletzt. Der Fahrer des VW blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 48.000 Euro.

