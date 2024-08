POL-COE: Dülmen, Borkener Straße/ Weißer Opel Corsa beschädigt

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben an der Robert-Bosch-Straße zwei Mercedes-Transporter aufgebrochen. Beide standen auf einem Firmengelände. Die Tatzeit liegt zwischen 17 Uhr am Mittwoch (31.07.24) und 6.05 Uhr am Donnerstag (01.8.24). Die Täter haben nichts entwendet. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei ...

mehr