POL-GE: Unfall mit verletztem Fußgänger - Zeugen und Beteiligter gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Samstag, 16. November 2024, bei dem in Bulmke-Hüllen ein Fußgänger schwer verletzt wurde, sucht die Polizei Zeugen sowie den beteiligten Autofahrer. Ein 29-jähriger Gelsenkirchener überquerte nach jetzigem Erkenntnisstand gegen 20.20 Uhr fußläufig die Hildegardstraße. Zeitgleich fuhr ein grauer Volkswagen die Einbahnstraße entlang. Es kam zur Kollision zwischen dem Fußgänger und dem Auto. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 29-Jährige gegen ein geparktes Auto geschleudert und verletzte sich schwer. Der graue Volkswagen setzte seine Fahrt nach dem Unfall in Richtung Hertastraße fort und bog links in diese ein. Aufmerksame Zeugen erkannten einen männlichen Fahrer sowie zwei weitere Beifahrerinnen. Das geparkte Auto wurde ebenfalls beschädigt. Der Fußgänger wurde in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet den beteiligten Autofahrer des grauen Volkswagen, sich zwecks Sachverhaltsklärung zu melden. Hinweise von Zeugen bitte telefonisch an das zuständige Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0209 365 6250 oder an die Leitstelle unter der Rufnummer 0209 365 2160.

