Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Körperlicher Übergriff auf Busfahrer und Fahrgäste - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach aktuellem Ermittlungsstand kam es in den späten Freitagabendstunden, 15. November 2024, gegen 23 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf der Ulfkotter Straße in Hassel. Zeugen gaben an, dass zwei bislang unbekannte Tatverdächtige an der Haltestelle "Freiheit" in den Bus der Linie SB 28 einstiegen und unmittelbar durch Beleidigungen gegenüber Insassen des Busses negativ auffielen. An der Bushaltestelle "Eppmannsweg" betätigten die beiden Personen verbotenerweise die Notentriegelung der hinteren Bustür und verließen dadurch das Fahrzeug. Der 59-jährige Busfahrer lief den jungen Männern ein Stück hinterher und ermahnte sie mündlich. Einer der Tatverdächtigen kam daraufhin zurück, versetzte dem Busfahrer einen Faustschlag, bespuckte und beleidigte ihn. Dabei wurde der Busfahrer leicht verletzt und seine Brille zerstört. Zwei Fahrgäste aus dem Bus eilten dem Verletzten zur Hilfe. Als auch der zweite Tatverdächtige zurückkehrte, entstand ein kurzes Handgemenge, bei dem die beiden Helfer, ein 56-Jähriger aus Dorsten und seine 39-jährige Frau, ebenfalls durch die Tatverdächtigen leicht verletzt wurden. Die beiden Angreifer flüchteten zu Fuß in Richtung der Polsumer Straße.

Der erste Tatverdächtige ist zwischen 18 und 20 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, hatte dunkles, gelocktes Haar, eine schlanke Statur und trug eine schwarze Daunenjacke. Der zweite Tatverdächtige ist ebenfalls 18 bis 20 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, hatte dunkles, nach hinten gegeltes Haar und eine schlanke Statur.

Wer Hinweise zum Tathergang oder zu den Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter der Rufnummer 0209 365 7512 im Kriminalkommissariat 15 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell