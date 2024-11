POL-GE: Randalierer zerschlägt Autoscheiben in Buer

Gelsenkirchen (ots) - Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach einem Tatverdächtigen in einem Fall von Diebstahl aus einem Auto und anschließendem Computerbetrug. Der tatverdächtige Mann schlug am Samstag, 30. Dezember 2023, gegen 17.30 Uhr, die Scheibe eines Autos auf der Schmalhorststraße in Horst ein. Er entnahm die in dem Fahrzeug befindliche Tasche, in der sich auch eine Geldbörse mit ...

mehr