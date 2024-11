Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfall mit mehreren Verletzten in Scholven

Gelsenkirchen (ots)

Am Mittwoch, 13. November 2024, gegen 17.45 Uhr, kam es auf der Kreuzung Ulfkotter Straße/Bellendorfsweg in Gelsenkirchen Scholven zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Leichtverletzten. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhr ein 34 Jahre alter Mann aus Münster mit seinem Auto die Ulfkotter Straße in Richtung Bochumer Straße. Auf Höhe des Bellendorfsweg missachtete er das Rotlicht der dortigen Ampel, fuhr in den Kreuzungsbereich ein und beabsichtigte nach links in den Bellendorfsweg abzubiegen. Dabei kollidierte der 34-Jährige mit dem Auto eines 47 Jahre alten Mannes aus Herne, der die Ulfkotter Straße in Richtung Eppmannsweg befuhr. Im Auto des 47-Jährigen befanden sich noch vier weitere Personen im Alter zwischen 50 und 59 Jahren. Die beiden Autofahrer und die Insassen wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Zwei der Mitfahrer mussten mit einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrags. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Aufräumarbeiten und der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich teilweise durch die Polizei gesperrt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell