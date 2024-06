Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Post Mayen

Mayen (ots)

Am Donnerstag, den 13.06.2024 kam es auf dem Parkplatz der Postbank Filiale in der Polcher Straße 5-13, in 56727 Mayen, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Im Zeitraum von 13:51 Uhr bis 15:05 Uhr, wurde dort ein PKW, Skoda Fabia, Farbe rot, beschädigt, welcher vorwärts in einer der Parkplätze parkte. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Ein- oder Ausparken den linken, hinteren Kotflügel des geparkten Fahrzeugs.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Mayen zu melden.

