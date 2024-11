Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Randalierer leistet Widerstand

Gelsenkirchen (ots)

Erst randalierte er vor einem Krankenhaus in der Altstadt, dann leistete ein Gelsenkirchener erheblichen Widerstand. Am Samstag, 16. November 2024, wurden die Einsatzkräfte der Polizei gegen 17.30 Uhr zu einem Krankenhaus in der Munckelstraße gerufen. Ein 36-Jähriger randalierte dort an der Pforte.

Bei Eintreffen der Beamten trafen sie den Gelsenkirchener in einem parkenden Auto, wo er weiter randalierte. Auf Ansprache der Polizisten, das Auto zu verlassen, reagierte der 36-Jährige mit verbalen Drohungen und Beleidigungen in Richtung der Beamten. Daraufhin zogen diese ihn aus dem Auto, um seine Personalien aufnehmen zu können. Der Mann versuchte, sich vehement gegen die polizeilichen Maßnahmen zu sperren und beleidigte die Einsatzkräfte fortlaufend. Um drohende Straftaten zu verhindern, fesselten die Beamten den Mann und fixierten ihn auf dem Boden, wobei er sich leicht verletzte. Nachdem weitere Unterstützungskräfte eingetroffen waren, sollte der Mann ins Polizeigewahrsam gebracht werden. Dieser Fahrt versuchte er sich weiterhin zu widersetzen, indem er mehrfach die Polizisten trat.

Schließlich konnte der 36-Jährige ins Gewahrsam gebracht werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest fiel bei ihm positiv aus. Da zudem der Verdacht bestand, dass er auch unter dem Einfluss von Drogen steht, wurden ihm durch einen Arzt Blutproben entnommen.

Zwei Beamte begaben sich anschließend zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus, mindestens einer von ihnen wurde leicht verletzt.

