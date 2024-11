Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Autofahrer mit Reizstoff besprüht

Gelsenkirchen (ots)

Am Donnerstag, 14. November 2024, kam es gegen 16.40 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung auf der Giebelstraße in Gelsenkirchen-Beckhausen.

Ein 34 Jahre alter Gelsenkirchener befuhr mit seinem Auto die Giebelstraße in Richtung Buer. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen überholte ein bisher unbekannter Tatverdächtiger mit einem weißen Transporter den 34-Jährigen und bremste ihn aus. Als beide Fahrzeuge zum Stillstand kamen, verließ der tatverdächtige Mann seinen Transporter, rannte zum Auto des Gelsenkircheners und sprühte unvermittelt Reizstoff in den Innenraum. Anschließend stieg der Tatverdächtige wieder in seinen Transporter und entfernte sich von der Örtlichkeit. Der 34-Jährige wurde durch den Reizstoff leicht verletzt. Eingesetzte Rettungskräfte übernahmen die Behandlung vor Ort und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Die Tat konnte von Zeugen beobachtet werden. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. Die Ermittlungen dauern an.

Der Tatverdächtige kann beschrieben werden: Er ist zwischen 20 und 30 Jahre alt und zwischen 1,75 und 1,85 Meter groß. Er ist von kräftiger Statur, hat dunkle Haare und eine tiefe Stimme. Zum Zeitpunkt der Tat hatte er einen kurzgeschnittenen Vollbart und einen weißen Pullover.

Wer Hinweise zu dem flüchtigen Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter der Rufnummer 0209 365 7512 im Kriminalkommissariat 15 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell