LPI-EF: Radfahrer stürzt in Hochheim

Erfurt (ots) - In der Nacht zu Donnerstag kam es in Erfurt zu einer Sachbeschädigung durch Brandlegung und zu einem tätlichen Angriff auf Einsatzkräfte der Feuerwehr. Gegen 02:20 Uhr entzündeten Unbekannte zunächst in einer leerstehenden Lagerhalle auf dem Gelände des ehemaligen Schlachthofs in Erfurt Unrat. Während der Löscharbeiten verschaffte sich ein 40-jähriger Mann Zutritt auf das Dach der Halle. Von dort ...

mehr