Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Motorradfahrer stürzt auf regennasser Fahrbahn

Erfurt (ots)

Auf regennasser Fahrbahn stürzte Donnerstagmorgen ein 20-jähriger Motorradfahrer in Erfurt. Der junge Mann war gegen 07:30 Uhr auf der Konrad-Adenauer-Straße unterwegs gewesen. An der Anschlussstelle Roter Berg wollte er die Umgehungsstraße verlassen. Aufgrund regennasser Fahrbahn verlor er jedoch die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Dabei zog er sich mehrere Schürfwunden zu und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen an der Anschlussstelle Roter Berg. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell