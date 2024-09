Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Sömmerda (ots)

Am 23.09.2024 ereignete sich in Sömmerda eine Verkehrsunfallflucht. Gegen 09:40 Uhr parkte ein unbekannter Autofahrer auf dem Kaufland-Parkplatz in der Mainzer Straße rückwärts aus. Dabei stieß er mit einem gegenüber geparkten weißen Citroen zusammen. Der Unfallverursacher verließ anschließend den Unfallort, ohne seine Personalien kund zu tun. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise geben können. Insbesondere werden die Zeugen gesucht, die sich bei dem Geschädigten kurz nach dem Unfall gemeldet hatten. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sömmerda (Tel: 0361/5743-25100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0247581 zu melden. (DS)

