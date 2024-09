Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hoher Sachschaden bei Einbruch in Heizungskeller

Erfurt (ots)

Bei einem Einbruch in einen Heizungskeller in Erfurt verursachten Einbrecher hohen Sachschaden. Im Tatzeitraum von Montag bis Dienstag gelangten die Täter auf unbekannte Weise in den Keller im Norden der Landeshauptstadt. Dort entfernten sie mit Gewalt u. a. Regulierungsventile, Kaltwasserzähler und Entleerungshähne im Wert von etwa 800 Euro. Auf ihrem Beutezug hinterließen die Einbrecher dabei einen Sachschaden von knapp 8.500 Euro. Hinzugerufene Polizisten sicherten am Tatort Spuren und nahmen die Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls und Sachbeschädigung auf. (DS)

