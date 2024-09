Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mann wirft Gegenstände auf Feuerwehrleute

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Donnerstag kam es in Erfurt zu einer Sachbeschädigung durch Brandlegung und zu einem tätlichen Angriff auf Einsatzkräfte der Feuerwehr. Gegen 02:20 Uhr entzündeten Unbekannte zunächst in einer leerstehenden Lagerhalle auf dem Gelände des ehemaligen Schlachthofs in Erfurt Unrat. Während der Löscharbeiten verschaffte sich ein 40-jähriger Mann Zutritt auf das Dach der Halle. Von dort aus bewarf er die Kameraden der Feuerwehr mit Gegenständen u. a. mit einem Brett. Glücklicherweise verfehlte er die Einsatzkräfte, so dass niemand zu Schaden kam. Nachdem der 40-Jährige durch Polizisten vom Dach herunter gesprochen wurde, beschädigte er im Zuge der polizeilichen Maßnahmen noch einen Lüfter der Feuerwehr. Zur ärztlichen Behandlung wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (DS)

