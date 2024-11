Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Passant stört Behandlung von Verletzten nach Verkehrsunfall

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Schalke sind am Samstagabend, 16. November 2024, vier Beteiligte leicht verletzt worden, deren medizinische Versorgung anschließend von einem Passanten gestört wurde. Eine 44-jährige Autofahrerin fuhr gegen 22.10 Uhr mit ihrem Fahrzeug auf der Schalker Straße und wollte von dieser nach links auf die Gewerkenstraße abbiegen. Dabei stieß sie mit dem Auto eines 24 Jahre alten Gelsenkircheners zusammen, der mit seinem Wagen auf der Gewerkenstraße in Richtung Kurt-Schumacher-Straße unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrer sowie zwei 16 und 17 Jahre alte Beifahrerinnen der Gelsenkirchenerin leicht verletzt. Die Versorgung der Verletzten durch Rettungskräfte wurde anschließend von einem unbeteiligten 46-jährigen Passanten erheblich gestört. Hierzu gesellten sich zahlreiche Schaulustige. Einem ausgesprochenen Platzverweis kam der Gelsenkirchener nicht nach. Er beleidigte fortwährend die Polizeikräfte, sodass er in Gewahrsam genommen wurde. Da er sich nicht beruhigte und sich zunehmend aggressiv zeigte, wurde der 46-Jährige ins Polizeigewahrsam gebracht. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die drei verletzten Frauen wurden nach medizinischer Versorgung vor Ort zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt, während der Unfallaufnahme wurde die Unfallörtlichkeit temporär gesperrt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell