Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Nach Einbruch in Wohnung Zeugen gesucht - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Im Stadtteil Neuhermsheim verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von Dienstag, 21:00 Uhr, bis Mittwoch, 01:30 Uhr, gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in der Johannes-Hoffart-Straße. Durch das Eintreten der Wohnungstür gelangte der Täter in das Innere der Wohnung, worin er gleich mehrere Räumlichkeiten durchwühlte. Ob Wertgegenstände entwendet wurden, kann nach dem bisherigen Ermittlungsstand noch nicht gesagt werden. Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat sich unter Beteiligung der zentralen Kriminaltechnik dem Fall angenommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-4444 mit den Ermittlerinnen und Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell