Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Europastraße/Grenzbachstraße - insgesamt rund 25.000 Euro Blechschaden (27.11.2024)

Konstanz (ots)

Beim Linksabbiegen ist es am Mittwochabend auf der Kreuzung Europastraße/Grenzbachstraße zu einem Unfall gekommen. Eine 44-jährige Nissan Micra-Fahrerin bog von der Grenzbachstraße kommend, bei Grün zeigender Ampel nach links in Richtung Schweiz ab. Dabei stieß sie auf der Kreuzung mit einem aus der Gottlieber Straße, ebenfalls bei grüner Ampel entgegenkommenden, in Richtung Grenzbachstraße fahrenden VW Polo eines 55-Jährigen zusammen. Am Micra entstand Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro, am Polo dürfte der Schaden im Bereich von rund 10.000 Euro liegen.

