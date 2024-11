Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, K6170, Lkr. Konstanz) Vier verletzte Personen bei Unfall auf der K6170 zwischen Markelfingen und Allensbach (27.11.2024)

Radolfzell, K6170 (ots)

Vier Personen sind bei einem Unfall auf der Kreisstraße 6170 zwischen Markelfingen und Allensbach am Mittwochmorgen verletzt worden. Ein 30-jähriger Audifahrer war auf der K6170 von Markelfingen in Richtung Allensbach unterwegs. In einer leichten Linkskurve kurz vor dem Kreisverkehr zur Auffahrt zur B33 kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Schutzplanke und überfuhr einen Leitpfosten, ehe sich das Auto schließlich überschlug und kurz vor dem Kreisel liegen blieb. Eine 28-jährige auf der Rückbank sitzende Mitfahrerin und das vermutlich auf ihrem Schoß transportierte 2-jährige Kleinkind erlitten dabei schwere Verletzungen. Der 30-Jährige und ein fünf Jahre altes Mädchen verletzten sich leicht. Rettungswagen brachten die Familie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. An dem Audi entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Wagen. Während der Unfallaufnahme war die Straße teilweise voll gesperrt und eine Verkehrsregelung im Bereich der Unfallstelle erforderlich.

