Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Rottweil) Unfall auf der Hauptstraße - Fahrradfahrer leicht verletzt (27.11.2024)

Spaichingen (ots)

Im Kreisverkehr Höhe obere Bahnhofstraße der Spaichinger Hauptstraße ist es am Mittwochmorgen gegen 6.00 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Autofahrer und einem Fahrradfahrer gekommen. Der 58-jährige Fahrer eines Seat Arona war auf der Hauptstraße in Richtung Balgheim unterwegs, fuhr in den Kreisverkehr hinein und übersah dabei den sich bereits im Kreisverkehr befindenden 49-jährigen Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer konnte noch rechtzeitig sein Mountainbike querstellen und somit einen Frontalzusammenstoß vermeiden. Dennoch stieß er mit dem Seat zusammen und verletzte sich dabei leicht. Eine ärztliche Versorgung benötigte er jedoch nicht. Der Sachschaden beträgt insgesamt rund 3.000 Euro.

