Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen, L 171

Schwarzwald Baar Kreis) Unfall beim Abbiegen auf Feldweg (27.11.2024)

Hüfingen - L 171 (ots)

Auf der Landesstraße 171 ist es am Mittwoch zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Nissan-Fahrer beim Abbiegen einen Toyota übersehen hat. Der 33-Jährige war, gegen 8 Uhr von Hausen vor Wald in Richtung Mundelfingen unterwegs und bog nach links auf einen Feldweg ab. Dabei übersah er, einen 62-jährigen Toyota-Fahrer der ihn gerade überholte. Die beiden Autos stießen zusammen, als sie sich auf gleicher Höhe befanden, was einen Gesamtschaden von 20.000 Euro nach sich zog. Ein Abschleppdienst nahm sich der Wagen an.

