Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald Baar Kreis) Zu schnell in die Kurve (27.11.2024)

Donaueschingen (ots)

Im Ortsteil Wolterdingen ist es am Mittwochmorgen, gegen 7:30 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Mercedes Sprinter und einem Lastwagen gekommen. Ein 18-Jähriger fuhr mit dem Sprinter auf der Straße "Längenfeld" aus dem Industriegebiet in Richtung Ortsausgang. Ihm entgegen kam ein Lastwagen mit einem 59-Jährigen am Steuer. Der junge Mann fuhr zu schnell in die Kurve und kam auf die Gegenfahrbahn. Dabei streifte er den Lastwagen an dessen linker Seite und verursachte 12.000 Euro Schaden.

