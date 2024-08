Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Patientenrettung aus unwegsamen Gelände in Ostende - Sieben Einsätze wieder einmal am Wochenende

Herdecke (ots)

Sieben Einsätze am Wochenende für die Freiw. Feuerwehr Herdecke.

Ein Brandmeldealarm aus einem Gaskraftwerk an der Wetterstraße wurde Freitag um 10:06 Uhr gemeldet. Vor Ort führten Bauarbeiten zu einem blinden Alarm. Der Einsatz wurde abgebrochen.

Eine Ölspur wurde um 15:21 Uhr in der Harkortstraße beseitigt.

Eine unbekannte Rauchentwicklung wurde dann um 20:32 Uhr aus dem Bereich Mellinghausstraße / Rehbergstraße gemeldet. Vor Ort wurde nach Erkundung festgestellt, dass es sich bei dem Rauch um ein intensives Grillfeuer im Bereich An der Walkmühle handelte. Der Einsatz wurde abgebrochen und der Betreiber wurde zum Ablöschen des Feuers aufgefordert.

Eine Personenrettung aus dem Wald wurde Samstag um 10:23 Uhr im Bereich Ostender Weg durchgeführt. Hier rückten ein HLF und ein geländegängiges Mehrzweckfahrzeug aus. Im Wald war eine Patientin, die mit ihrem Hund spazieren war, gestürzt und verletzte sich bei dem Sturz. Mit einem Schleifkorb und einem speziellen Tragegestell (Mule) als Unterstützung wurde die Patientin aus dem unwegsamen Gelände gerettet. Mit einem Rettungswagen wurde sie in ein Krankenhaus transportiert.

Eine Technische Hilfeleistung dann um 13:23 Uhr aus der Mühlenstraße genmeldet. Hier war aufgrund des starken Windes ein Sonnenschirm weggeflogen und lag auf einem Dach. Die Feuerwehr, die nunmal durch die Alarmierung vor Ort war, entfernte den Sonnenschirm über die Drehleiter. Ein Dachdecker war wohl nicht greifbar.

Weiter ging es um 15:13 Uhr mit einem brennenden Mülleimer an der Wetterstraße (Radweg), Dieser war bereits vor Eintreffen gelöscht. Die Feuerwehr löschte mit einem Kleinlöschgerät nach.

Ein Brandmeldealarm wurde um 19:01 Uhr aus einem Industriebetrieb an der Wetterstraße gemeldet. Vor Ort hatte ein Rauchansaugsystem ausgelöst. Es konnte nach eingehender Erkundung nichts festgestellt werden. Der Einsatz wurde abgebrochen.

"Die Feuerwehr wurde am Wochenende wieder zu sieben Einsätzen alarmiert. Es war wieder viel los. Parallel fand am Samstag, als kleiner Dank für die ehrenamtliche Arbeit, ein internes Sommerfest für die Feuerwehrangehörigen und Familien hinter der Wache statt. Eine eingeteilte Bereitschaft wickelte die Einsätze am Samstag ab", so ein Feuerwehrsprecher.

