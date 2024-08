Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall mit Schwerverletztem

Sömmerda (ots)

Donnerstagnachmittag gegen 15:30 Uhr kam es in Sömmerda zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Ein 48-Jähriger war auf seinem Fahrrad in der Salzmannstraße in Richtung Frohndorfer Straße unterwegs gewesen, als ihm ein 49-jähriger Transporter-Fahrer entgegenkam. Der Mann blieb mit seinem Lenker an der Motorhaube des Transporters hängen und stürzte zu Boden. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrrad sowie am Auto entstand ein Schaden von etwa 3.500 Euro. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell