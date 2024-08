LPI-EF: Bombendrohungen an mehreren Erfurter Schulen

Landkreis Sömmerda (ots) - In einem Supermarkt in Gebesee im Landkreis Sömmerda stahl ein Dieb eine Geldbörse aus der Tasche einer Seniorin. Der Unbekannte hatte sich an der Einkaufstasche der 80-Jährigen zu schaffen gemacht und das Portemonnaie mit Dokumenten, Geldkarten und etwa 130 Euro Bargeld herausgenommen und eingesteckt. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. An der Kasse bemerkte die Frau den Diebstahl und informierte die Polizei. (SE) Rückfragen ...

