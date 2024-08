FW-EN: Zwei First Responder und Verkehrsunfall mit Personenschaden

Herdecke (ots) - Die Freiw. Feuerwehr Herdecke musste seit Samstagmittag 6 Einsätze abarbeiten. Um 14:01 Uhr wurde in der Eichenstraße eine Person hinter verschlossener Wohnungstür gemeldet. Die Tür wurde durch die Feuerwehr geöffnet und die ältere Patientin an den ebenfalls anwesenden Rettungsdienst übergeben. Von 17:49 Uhr bis 19:43 Uhr musste die Feuerwehr zu drei medizinischen Notfällen in die Straßen ...

mehr