FW-EN: Verkehrsunfall auf der Hagener Straße fordert eine verletzte Person

Herdecke

Auf der Hagener Straße ist es am Freitagmorgen gegen kurz vor 08:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. Im Zuge eines Überholmanövers kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander. Das Fahrzeug einer 48-Jährige Hagenerin geriet infolge dessen ins Schleudern und krachte auf der gegenüberliegenden Fahrbahn in die Leitplanke. Dank der modernen Sicherheitstechnik des Fahrzeugs wurde die Hagenerin nicht im Fahrzeug eingeklemmt und konnte dieses eigenständig verlassen. Durch den Rettungsdienst wurde die Verletzte in ein Krankenhaus nach Witten verbracht. Der 39-Jährige Unfallbeteiligte aus Hagen blieb derweil unverletzt. Der genaue Unfallhergang ist derzeit Bestandteil polizeilicher Ermittlungsarbeit. Durch die Feuerwehr wurden die betroffenen Personen betreut sowie die Einsatzstelle abgesichert. Im Zuge der Maßnahmen der Rettungskräfte musste die Hagener Straße in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden und im Nachgang durch eine Kehrmaschine des Landesbetrieb Straßen NRW gereinigt werden. Die Feuerwehr Herdecke war neben der Schutzpolizei sowie dem Rettungsdienst mit einem Hilfeleistungszug knapp 1,5 h im Einsatz.

