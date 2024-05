Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Dienstgebiet der Polizei Andernach, insbesondere Mülheim-Kärlich

Mülheim-Kärlich (ots)

Zurzeit gibt es wieder vermehrt Anrufe von s.g. falschen Polizeibeamten. Diese rufen im Moment, vermehrt in Mülheim-Kärlich, ältere Personen an. Es handelt sich um eine Betrugsmasche die das Ziel hat, dass Personen, die angerufen werden, ihr Bargeld und / oder Wertgegenstände s.g. Abholern übergeben sollen. Hintergrund sind u.a. angebliche Kautionsgestellungen nach Verkehrsunfällen oder das die Wertgegenstände gesichert werden sollen, damit sie nicht geklaut werden. Die Polizei bittet daher und mahnt, dass auf diese Anrufe nicht eingegangen wird und keinesfalls Wertgegenstände und/oder Bargeld an angebliche Polizeibeamte ausgehändigt werden.

