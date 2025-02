Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Verkehrsunfall beim Abbiegen

Ein Leichtverletzter, zwei beschädigte Fahrzeuge und ein Gesamtsachschaden von rund 12.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag gegen 13.45 Uhr auf der B 313 bei Bronnen. Die 54-jährige Lenkerin eines Opel wollte in Richtung Mariaberg fahrend am Ortsausgang links abbiegen. Dies erkannte ein nachfolgender 33-jähriger Toyota-Lenker offenbar zu spät und setzte im gleichen Moment zum Überholen des verlangsamenden Fahrzeugs an. Im Abbiegen kollidierten die beiden Fahrzeuge, wodurch der Toyota gedreht wurde und in eine Leitplanke prallte. Er war danach nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 33-Jährige wurde leicht verletzt, ein in seinem Fahrzeug mitfahrendes zweijähriges Kind blieb augenscheinlich unverletzt, wurde aber ebenfalls vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Lenkerin des Opel wurde nach jetzigem Stand nicht verletzt.

Mengen

Versuchter Einbruch

Unbekannte Täter haben im Laufe des vergangenen Wochenendes offenbar versucht, in eine Firma in der Neuen Straße einzubrechen. An einer Zugangstüre wurden am Montagabend entsprechende Hebelspuren festgestellt, die massive Tür hielt dem Aufbruchversuch jedoch stand, sodass niemand ins Gebäude gelangte. Der Polizeiposten Mengen ermittelt wegen des versuchten Einbruchs und bittet mögliche Zeugen der Tat oder Personen, denen im dortigen Bereich in den vergangenen Tagen Verdächtiges aufgefallen ist, sich unter Tel. 07572/5071 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell