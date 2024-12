LPI-NDH: Jugendliche von Pkw erfasst

Ferna (ots) - Am Donnerstagmorgen wurde der Einbruch in ein Bürogebäude in der Bahnhofstraße festgestellt. Unbekannte hatten sich gewaltsam Zutritt in das Gebäude verschafft. Beamte der Kriminalpolizei kamen vor Ort zur Sicherung von Spuren zum Einsatz. Ob und was der oder die Täter entwendeten, ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Unbekannten verursachten einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des ...

mehr