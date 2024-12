Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe machen sich in Tiefgarage an Auto zu schaffen

Nordhausen (ots)

Zwischen Dienstag, 14 Uhr, und Donnerstag, 9.15 Uhr, machten sich Unbekannte an einem Pkw zu schaffen, welcher in einer Tiefgarage in der Blasiistraße abgestellt war. Der oder die Täter beschädigten eine Seitenscheibe und verschafften sich so Zugriff auf den Fahrzeuginnenraum. Die Diebe erbeuteten eine Kamera und ein Fernglas im Wert von mehreren hundert Euro. Außerdem entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Wer hat die Tat bemerkt? Wer kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0327283

