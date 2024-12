Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autos nach Kollision nicht mehr fahrbereit

Thamsbrück (ots)

Ein 24-jähriger Autofahrer befuhr am Mittwoch, gegen 17.10 Uhr, die Landstraße 1031 aus Richtung Bad Langensalza in Richtung Großengottern. Als er nach links auf die Landstraße 2102 auffahren wollte, kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Pkw eines 83-Jährigen, welcher auf der L2102 aus Richtung Großengottern in Richtung Thamsbrück unterwegs war. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 83-jährige Fahrer kam vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus. Bisherigen Ermittlungen zufolge blieben aber beide Fahrer unverletzt.

