Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wildtier ausgewichen und von der Fahrbahn abgekommen

Görsbach (ots)

Etwa 5000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalles, der sich am Mittwochabend im Landkreis Nordhausen ereignete. Ein Autofahrer befuhr kurz vor 19.30 Uhr die Straße aus Richtung Görsbach in Fahrtrichtung Auleben. Als im Bereich einer Kurve ein Reh die Fahrbahn kreuzte, wich der Fahrer seinen Aussagen zufolge aus. Das Auto kam von der Fahrbahn ab, kollidierte mit zwei Verkehrsleitpfosten und kam schließlich in einem Zaun zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell