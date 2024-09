Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Pedelecfahrer beim Abbiegen erfasst - schwer verletzt ins Krankenhaus

Warendorf (ots)

Am Freitag, 13.9.2024. 21.15 Uhr wurde ein Pedelecfahrer beim Abbiegen auf der K 20 in Westkirchen erfasst und schwer verletzt. Der Jugendliche befuhr mit seinem Pedelec die Kreisstraße in Richtung Hoetmar. Hinter dem Westkirchener fuhr ein 29-Jähriger mit seinem Pkw. Als der Sassenberger den 16-Jährigen mit seinem Auto überholen wollte, bog dieser mit seinem Pedelec nach links ab. Dabei wurde der Pedelecfahrer von dem Pkw erfasst. Rettungskräfte brachen den schwer verletzten Jugendlichen und den leicht verletzten Sassenberger in Krankenhäuser. Das Pedelec wurde sichergestellt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von 11.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell