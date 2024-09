Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Versuchter Raub auf Kiosk - Zeugen gesucht

Warendorf (ots)

Ein bislang unbekannter Täter betrat am Samstag, 14.09.2024, gegen 22.00 Uhr, einen Kiosk an der Weststraße in Ahlen. Er ging zum Kassenbereich, bedrohte dort einen Mitarbeiter mit einer Pistole und verlangte die Herausgabe von Geld. Nachdem der Mitarbeiter erkannt habe, dass es sich um eine Spielzeugwaffe handelt, habe er sich geweigert, Geld herauszugeben. Daraufhin flüchtete der Täter ohne Beute aus dem Kiosk in unbekannte Richtung.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, bekleidet mit einer grünen Winterjacke und blauer Jeans und mit einem weißem Tuch maskiert.

Wer hat den Tatverdächtigen gesehen? Wer kann Angaben zu dem Raub machen? Hinweise nimmt die Polizei Ahlen unter der Telefonnummer 02382-965-0 oder per E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell