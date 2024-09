Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Raub mit Schusswaffe auf Spielhalle - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Am Sonntag (15.09.2024) betraten um 00.35 Uhr zwei bisher unbekannte, maskierte Täter eine Spielhalle an der Rottmannstraße in Ahlen. Dort gingen sie unmittelbar zu einer Mitarbeiterin im Tresenbereich und forderten von ihr unter Vorhalt einer Pistole die Herausgabe von Geld. Durch die Mitarbeiterin wurde Bargeld ausgehändigt. Nach der Tat flüchteten die beiden Tatverdächtigen in verschiedene Richtungen. Ein Täter war mit einem weißen Tuch maskiert, trug eine schwarze Trainingsjacke der Marke Adidas, eine dunkle Hose und ein schwarzes Basecap. Der andere Täter war mit einem dunklen Tuch maskiert, trug eine dunkelgrüne Jacke, eine blaue Jeans, ein dunkles Basecap und Sportschuhe mit heller Sohle. Beide Täter waren männlich, circa 175-185 cm groß und hatten eine schlanke Statur.

Wer hat die Tatverdächtigen gesehen? Wer kann Hinweise zu dem Raub geben? Hinweise nimmt die Polizei Ahlen unter der Telefonnummer 02382-965-0 oder per E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell