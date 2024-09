Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Motorradfahrer schwer verletzt nach Zusammenstoß mit einem Reh

Warendorf (ots)

Am 14.09.2024, gegen 20.35 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Motorradfahrer aus Sendenhorst die Straße Averdung (L851) aus Sendenhorst kommend in Fahrtrichtung Drensteinfurt. In Höhe der Unfallstelle kollidierte er mit einem die Fahrbahn querenden Reh. Durch den Zusammenprall verlor der Motorradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte.

Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus. Das Reh verendete bei dem Zusammenstoß. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell