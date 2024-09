Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. PKW prallt gegen einen Baum

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 15.09.2024, 06.20 Uhr wurde eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall in Drensteinfurt schwer verletzt.

Die 32-jährige Frau aus Drensteinfurt befuhr mit ihrem Pkw die B 58 aus Drensteinfurt kommend in Fahrtrichtung Ascheberg. Mehrere hundert Meter nach Verlassen des Ortsbereichs Drensteinfurt kam sie aus bislang unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Dabei wurde sie in ihrem Pkw eingeklemmt. Durch die verständigten Rettungskräfte wurde die 32-jährige geborgen, vor Ort behandelt und im Anschluss mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme wurde ein VU-Team aus Münster angefordert.

Die B 58 wurde zwischen der Straße Ossenbeck und der K 21 mehrere Stunden vollständig gesperrt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell