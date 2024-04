Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf dem Möbel Martin Parkplatz in Konz

Konz (ots)

Am Donnerstag, den 25.04.2024 in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 17:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Möbel-Martin in Konz, zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei touchierte ein bislang unbekannter Unfallverursacher, vermutlich mit seinem PKW, einen anderen, ordnungsgemäß geparkten PKW. Der geparkte PKW trug einen Schaden auf der Fahrerseite davon. Der Unfall dürfte vermutlich beim Ein- oder Ausparken des Unfallverusachers entstanden sein. Zeugen, die Hinweise zu dem Flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache in Konz zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell