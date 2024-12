Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte machen sich an Zigarettenautomaten zu schaffen

Nordhausen (ots)

Zeugen sucht die Polizei nach einem versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls, der sich am frühen Donnerstagmorgen ereignete. Gegen 4.15 Uhr versuchten Unbekannte, einen Zigarettenautomaten in der Hesseröder Straße gewaltsam zu öffnen. Augenscheinlich wurden die Täter bei ihrer Tatausführung gestört, denn sie ließen von dem Automaten ab und machten keine Beute. Bei den Tätern soll es sich um zwei dunkel gekleidete männliche Personen gehandelt haben, welche in Richtung der Straße An der Bleiche flüchteten und Rucksäcke bei sich getragen haben sollen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0326812

