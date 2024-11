Polizeidirektion Hannover

POL-H: Pattensen: Drei Verletzte nach Brand in einem Mehrfamilienhaus

Hannover (ots)

Am Freitag, 01.11.2024, gegen 14:00 Uhr geriet eine Wohnung in Pattensen in Brand. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Eine Bewohnerin, ein Zeuge und eine Feuerwehrfrau wurden leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover geriet am Freitagnachmittag gegen 14:00 Uhr, die Wohnung im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses im Klußweg in Pattensen in Brand. Das Feuer wurde durch einen Zeugen entdeckt, welcher die Rettungskräfte alarmierte.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Eine 44-Jährige Bewohnerin und der Zeuge wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Eine Feuerwehrfrau wurde aufgrund des Verdachts auf eine Rauchgasintoxikation medizinisch behandelt.

Der Kriminaldauerdienst ermittelt nun zur Brandursache. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf schwere Brandstiftung wurde eingeleitet. Einzelheiten hierzu sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Die brandbetroffene Wohnung ist momentan unbewohnbar. Der Gesamtschaden kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht beziffert werden. / fas

